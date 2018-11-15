ABD Sınırına Ulaşan Göçmenlerin Kalacak Yeri Yok

15 Kasım 2018 Perşembe 11:59



15 Kasım 2018 Perşembe 11:59

ABD'ye gitmek için Meksika'nın sınır şehri Tijuana'ya ulaşan göçmen kafilesinin şimdiden bütün barınakları doldurduğu gözlendi. Şehir yönetimi, göçmenlere yetecek kadar erzak ve barınağın olmadığını açıkladı.Orta Amerika ülkelerindeki elverişsiz yaşam koşullarından kurtulmak isteyen yaklaşık 5 bin kişi, Ekim ayından itibaren ABD'ye doğru yürümeye devam ediyor. Yaklaşık bir aydır yürüyen göçmenlerin ilk kafilesi geçtiğimiz gün Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana kentine ulaşmıştı. Tijuana 'Juventud 2000 Göçmen Barınağı' Müdürü Jose Maria Garcia, sınırdaki tüm barınaklarının halihazırda dolu olduğu uyarısında bulundu. "İnsanlar gelmeye devam ediyor ancak hiçbir şey için hazır değiliz" açıklamasında bulunan Müdür Garcia, çok kısa zaman içinde şehirdeki göçmen sayısının yüzlerce olabileceğine işaret etti.Belediye: "Hükumetten yardım bekliyoruz"Tijuana Belediyesi Sözcüsü Mario Osuna, bugüne kadar 810 göçmenin şehre ulaştığını ve ilerleyen günlerde bin 260 göçmenin de ulaşacağını söyledi. "Bizi asıl endişelendiren, hükumetten yeterli desteği alabilmek, çünkü elimizdeki kaynaklar göçmenlere yetecek seviyede değil" diyerek Devlet Başkanı Andres Manuel Obrador ile iletişimde olduklarını açıkladı.Göçmenleri "işgalci" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, kimsenin ülkeye alınmayacağını ifade ederek Meksika sınırına 7 bin güvenlik gücü takviye etti. - MEXİCO CİTY