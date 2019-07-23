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ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti

Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez, ABD keşif uçaklarının son birkaç günde ikinci kezdir ülkenin hava sahsına girdiğini belirtti.

23.07.2019 00:46

Rodriguez, "O anda aynı uçak ve ona benzer EP30 uçağı yine Maiquetia'nın uçuş bölgesine girdi" dedi.

Daha önce Venezüella Savunma Bakanlığı, ABD uçağının 19 Temmuz günü ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu. Caracas yakınlarında tespit edilen uçakla iletişime geçme çabalarının başarısız olduğu ifade edilirken havalandırılan önleyici uçakların ABD keşif uçağına, sınırı terk edinceye kadar eşlik ettiği bildirilmişti.

Venezüella, bu olayın ciddi bir dış tehdit olarak değerlendirilebileceğini açıklamıştı.

ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

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