Haberler » Güncel » ABD, Şükran Günü tatiline kar fırtınası altında giriyor - Haber

ABD, Şükran Günü tatiline kar fırtınası altında giriyor

NEW ABD, Şükran Günü bayramı tatiline iki büyük kar fırtınası altında giriyor.

27.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:56ABD, Şükran Günü tatiline kar fırtınası altında giriyor
NEW ABD, Şükran Günü bayramı tatiline iki büyük kar fırtınası altında giriyor.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisinden (NWS) yapılan açıklamada, tatil öncesi ve süresince ülkenin büyük bölümünün iki değişik kar fırtınasının etkisi altında kalacağı uyarısında bulundu.
Ülkenin orta batı ve kuzey eyaletleri Colorado ve Wyoming'te, salı gününden bu yana devam eden ve yer yer 1 metreye yaklaşan kar yağışı ve tipinin hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
Kötü hava şartları nedeniyle 'da şu ana kadar yaklaşık 500 uçuşun iptal edildiği, bunun da Minneapolis, Chicago, Los Angeles ve San Francisco'daki diğer havalimanlarındaki seferleri etkilediği bildirildi.
Hafta sonu, Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletleri etkileyecek
Missorui ve İllinois'te aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yaklaşık 27 bin kişinin elektriksiz kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Orta kuzey kesimlerde devam eden karlı hava şartlarının hafta sonuna doğru da Amerika'nın kuzeydoğusundaki eyaletleri etkisi altına alacağı belirtildi.
New York'ta geleneksel olarak yapılan Macy's Şükran Günü yürüyüşünde kullanılan büyük balonlarların şiddetli rüzgar nedeniyle bu yıl kullanılamayabileceği kaydedildi.
- Batı yakasında "tarihi ve görülmemiş" bomba siklonu
Ülkenin iç kesimleri kar ve tipi şartlarıyla boğuşurken, batı yakasının kuzey kısımlarının da Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve "bomba siklonu" denilen "tarihi ve görülmemiş" yeni bir hava şartının altına girdiği bildirildi.
Kuzey California ve Oregan eyaletlerini saatte 130 kilometreyi hızla vurması beklenen fırtına ve yağmurun, yüksek noktalarda yağmurla karışık kar yağışına dönüşeceği belirtildi.
Ülkenin güney kesimi Arizona, New Meksiko, Teksas ve Oklahoma eyaletlerinde de yağış ve kuvvetli rüzgar olarak ülkenin kuzeyindeki hava şartlarının kendisini hissettirdiği ifade edildi.
Geçen yıla göre, bu sene Şükran Günü bayramı yolcusunun yüzde 2,9 artarak 55 milyonu bulmasının beklendiği, bunların 49,3 milyonunun da karayoluyla seyahat edeceği kaydedildi.
Çarşamba gününün seyahatlerde "en yoğun zaman" olacağı uyarısı yapılarak, yolculuğun normal zamanlardan 4 kat daha uzun sürebileceği ve seyahat edecek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Denver, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:46 Irak'ın Necef kentinde göstericiler İran Başkonsoluğunu ateşe verdi
22:45 Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Keşke ben ölseydim
22:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez...
22:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez...
22:44 Erzurum ve Kars'ta kar yağışı kentleri beyaza bürüdü
22:25 İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor
22:20 Son dakika: Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak
21:56 Ekrem İmamoğlu, "yüzde 80 zam" iddialarına tepki gösterdi: Bu propaganda çok komik
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
20:29 Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
10:34 Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 22:47:47