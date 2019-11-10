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ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak

NEW ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.

10.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:50ABD, Suriye'de 500 ila 600 asker bırakacak
NEW ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, 'de 500 ila 600 Amerikan askeri bırakacaklarını bildirdi.
Milley, ABC televizyonuna, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmek için Suriye'de asker bulundurmaya devam edeceğini belirten Milley, "Sayının binden az olacağı kesin, belki 500 ya da 600 olur." dedi.
Milley, DEAŞ'a yönelik baskının devam ettirilmemesi durumunda, örgütün yeniden canlanabileceğini ifade etti.
"Yeni DEAŞ lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibiyiz"
Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinin, örgüt üzerinde "yıkıcı" bir etki bıraktığını belirten Milley, örgütün yeni lideri hakkında önemli ölçüde bilgi sahibi olduklarını, fırsatı bulunduğunda onu da ele geçireceklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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