ABD, Suriye'de İran destekli Hizbullah unsurlarını vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Suriye 'nin Deyrizor bölgesinde konuşlu İran destekli Hizbullah unsurlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıdan sonra akıllara, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ABD'ye yönelik tehditleri geldi.

Koalisyon savaş uçakları, dün gece Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimine destek veren, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutasındaki gruplara ait bazı unsurları vurdu. Elbukemal ilçesinde Yeşil Bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait 4 tank imha edilirken, bazı silahlı unsurlar etkisiz hale getirildi.

Koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı.

TAKVİYE EKİPLERİ GÖNDERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Deyrizor'u ikiye bölen Fırat Nehri'nin batısında konuşlu İran ve Esed güçleri ile doğusundaki ABD ve YPG/PKK unsurlarının askeri tahkimat yaptıklarına ilişkin bilgi gelmişti. İran ordusu, ana karargah ve bazı askeri noktalardaki grupların bir bölümünü ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştirirken, kırsaldaki gruplara ise takviye unsurlar getirmişti.

ABD de çoklu roketatarlar ve Haseke'den getirdiği takviye güçlerle YPG/PKK işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında tahkimat yapmıştı. Suriye'de taraflar arasındaki gerilim, ABD'nin Bağdat'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından yükselmişti.

NASRALLAH TEHDİT ETMİŞTİ



Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Süleymani'yi öldüren ABD askerlerinin bedel ödeyeceğini" söylemişti. Nasrallah ayrıca ABD'de Süleymani'ye eşdeğer kimsenin olmadığını ifade ederek "Ayakkabısı bile Trump'ın başı ile aynı değerde" ifadelerini kullanmıştı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda insansız hava aracıyla hava operasyonu düzenlemiş, saldırıda İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin çok sayıda ABD vatandaşının ölümünden sorumlu olduğunu ifade etse de, operasyon sonrası açıklamalarında "ABD bu operasyonu bir savaş başlatmak için değil, bir savaşı önlemek için düzenledi" demişti.

İran'dan gelen tüm açıklamalarda ise "Süleymani'nin intikamının alınacağı" vurgusu yapılmış ve sonrasında Irak'taki 2 ABD üssü İran tarafından vurulmuştu.