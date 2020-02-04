ABD, Suriye'de petrol sahasına giden Rus askerlerinin yolunu yine kesti

ABD ile Rusya arasında Suriye 'deki petrol sahalarında varlık mücadelesi sürüyor. AA'nın güvenilir saha kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD askerleri, Haseke ilinin kuzeydoğundaki Rümeylan petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu kesti.

3 RUS ASKERİ ARACI GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Kamışlı ilçesinin batısındaki Amuda ilçesinden gelen 3 Rus askeri aracı, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Mabede beldesinde ABD askerlerinin engeline takılarak, Rümeylan beldesine ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

5. KEZ RUS ASKERLERİNİN YOLUNU KESTİLER

ABD askerleri, Haseke'de, 18-25 Ocak'ta, Rümeylan sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerinin yolunu 4 kez kesmişti. Böylece ABD ordusu, 18 Ocak'tan bu yana, Haseke ilindeki petrol sahasına gitmek isteyen Rus askerlerinin yolunu beşinci kez keserek dönmelerine sebep oldu.

YPG/PKK'lı teröristler de 15 Ocak'ta ABD üssünün bulunduğu Rümeylan petrol sahası yakınlarına yerleşmek için gelen Rus askerlerini Kamışlı ilçesinde durdurmuştu.

ABD PETROL SAHALARINDA VARLIK GÖSTERİYOR

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, harekat bölgesindeki üslerini boşaltan ABD, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. ABD ordusu, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye asker gönderiyor.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.