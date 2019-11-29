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ABD, Suriye'de YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı

ABD Savunma Bakanlığı resmi web sitesinden yayınlanan açıklamada, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunu güncellediği ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülecek operasyonlarda ana omurgasını terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile ortak hareket edileceği duyuruldu.

29.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:15ABD, Suriye'de YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı

ABD Savunma Bakanlığı resmi web sitesinden yayınlanan açıklamada, ABD'nin 'deki pozisyonunu güncellediği ve terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülecek operasyonlarda ana omurgasını terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile ortak hareket edileceği duyuruldu.

ABD Müşterek Operasyon Komutanı General Robert White'ın Irak'ta önceki gün gerçekleştirdiği basın toplantısına atıfta bulunularak yapılan açıklamada, SDG ile ortak operasyonların yeniden başlatıldığı belirtildi. General White, Bağdat'taki genel merkez binası dışında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD kuvvetlerinin, Suriye- Türkiye sınırının 10 kilometre derinliğindeki bölgeden çekildiğini, ancak zaten karmaşık olan bölgenin Türk ordusu, Suriye Milli Ordusu, Rus kuvvetleri ve Suriye rejim kuvvetlerinin varlığıyla daha da kaotik hale geldiğini ileri sürmüştü. General White, ABD kuvvetlerinin DEAŞ'ın Suriye petrol sahalarını ele geçirmemesi için önlem amaçlı Suriye'de bulunduğuna dikkat çekerek, "Suriye ve Irak'ta halen 11 bin DEAŞ'lı olduğu düşünülüyor ancak etki alanları sınırlı. Bunlar marjinal alanlara zorlandılar ve fon kaynakları kesildi. Ancak grup, Suriye'deki kaotik durumdan faydalanmak istiyor. Bunların tekrardan güçlenmesine izin vermemeliyiz. DEAŞ üzerinde baskımızı devam ettirip bunları ortadan kaldırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

ESPER: SDG İLE ORTAKLIĞIMIZ SÜRECEK

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçtiğimiz hafta YPG öncülüğündeki SDG desteğini devam ettireceklerini ifade etmişti. Esper, "SDG ile ortaklığımız devam edecek. Onlara yardımlarımız sürüyor. SDG, DEAŞ'ın yeniden güçlenmesinin engellenmesinde önemli bir rolü var" sözlerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasından sonra bazı üsleri boşaltarak Rusya'ya devreden ABD ordusu daha sonra bundan vazgeçerek geri dönmüştü. Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad hapishanesindeki 800 DEAŞ'lıyı Türkiye'ye saldırması için serbest bırakmıştı. Son birkaç haftadır YPG/PKK'nın 3 binden fazla DEAŞ'lıyı serbest bırakmasının ardından bölgede terör saldırılarında artış gözlemlendi. ABD'nin bunu bahane ederek Suriye'de terör örgütü YPG/PKK ile olan iş birliğini, SDG ile DEAŞ'a karşı ortak operasyon adı altında meşrulaştırma yoluna gittiği belirtiliyor.



Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, Dünya

Kaynak: DHA

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