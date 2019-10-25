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"ABD Suriye'deki petrol sahalarına zırhlı araç ve asker gönderecek"

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tutmak için gölgeye zırhlı ekipman göndereceği öne sürüldü.

25.10.2019 09:29
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suriye'deki petrol sahalarını kontrol altında tutmak için gölgeye zırhlı ekipman göndereceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararından sonra fikir değiştirerek petrol sahasını korumak üzere yaklaşık 200 ABD askerinin bölgede kalacağını duyurmuştu. Pentagon kaynakları da bu sahaların korunması için Washington'un bölgedeki askeri varlığını zırhlı araçlarla güçlendireceğini söylüyor. Yetkililere göre Pentagon'un bölgeye Bradley veya Stryker tipi askeri araç göndermesi bekleniyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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