Haberler » Güncel » ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi - Haber

ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığına geldi.

12.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:07
ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Türk heyetiyle görüşmelerde bulunmak için Dışişleri Bakanlığına geldi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li heyet Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal başkanlığındaki Türk heyetle İdlib'deki gelişmeler ele alınacak. Bu görüşmeden sonra Jeffrey ve beraberindeki heyetinin ikinci durağının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet'in ABD'li heyetle temas kurması öngörülüyor.
ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA
ABD tarafından Jeffrey'in Türkiye ziyareti öncesinde de bir açıklama geldi. O açıklamaya göre; İran, Rusya ve Esad'a çağrı yapıldı. Türkiye'deki görüşemeye dönük ise Suriye'deki krize yönelik ortak bir çözümün nasıl bulunacağının ele alınacağı belirtildi.
(İrfan Çalışkan - Emre Yüzügüldü/İHA)
ABD Suriye Özel Temsilcisi Dışişleri Bakanlığına geldi

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:47  Patara nedir? Patara yılı nedir? Patara nerede?
12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
12.02.2020 13:24:43