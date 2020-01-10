ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Bakan Yardımcısı Önal ile görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında önce Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü. Jeffrey ve beraberindeki heyet, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Jeffrey, burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. Masadaki en önemli gündem başlıkları terörle mücadele, İdlib, Suriye'den devam eden göç dalgası ve sahadaki diğer gelişmeler oldu. Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek. İstanbul'daki temasların ardından ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.