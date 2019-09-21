ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor

ABD, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırının ardından ülkeye asker göndereceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada tedbirin savunma amacıyla alındığını kaydetti ve gönderilecek asker sayısının henüz belirlenmediğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan gelen talep üzerine bu adımı attıklarını belirten Esper, "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri ekipmanın teslimatını hızlandırmak için çalışacağız" dedi.

Esper ile Cuma günü ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, konuşlandırılacak asker sayısının binleri bulmayacağını söyledi, ancak gönderilecek güçler hakkında başka bilgi vermedi.

ABD merkezli New York Times gazetesine göre, Esper'e ABD'nin İran'ı vurmasının hala söz konusu olup olmadığı sorusuna Esper, "Şu an bulunduğumuz nokta bu değil" yanıtını verdi.

Devrim Muhafızı Komutanı Hüseyin Selami devlet televizyonundan bugün yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bir saldırıya karşılık vereceklerini söyleyerek, "Topraklarının savaş alanına dönmesini isteyenler durmasın" dedi.

Selami, ABD'yi kastederek, "Umarız daha önceki gibi stratejik bir hata yapmazlar" dedi.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler geçen hafta petrol tesislerine düzenlenen iki saldırıyı üstlendiler. Ancak hem ABD hem de Suudi Arabistan saldırılardan İran'ı sorumlu tutuyor.

Gelişmelerin ardından Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada İran Ulusal Bankası'nın yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Tahran yönetimi ise Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında oldukları iddiasını reddediyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif CNN televizyonuna verdiği demeçte, "Savaş istemiyoruz. Bir askeri çatışmaya girmek istemiyoruz. Bir yalana, bir aldatmacaya dayanarak askeri çatışmaya girilmesi çok korkunç bir şey. Çok büyük kayıplar verilir. Ama gözümüzü kırpmadan ülkemizi savunuruz" .

Öte yandan Suudi devlet petrol şirketi Aramco, bu ay sonunda petrol arzının saldırı önceki seviyelere dönmesini beklediklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Geçen hafta sonu Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine insansız hava araçları ve seyir (kruz) füzeleriyle saldırılar düzenlenmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, petrol tesislerine düzenlenen saldırının "tartışma götürmez" bir şekilde .

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Bakanlık sözcüsü Turki el Maliki, İHA ve kruz füzelerinin kuzeyden çarptığını, bu nedenle saldırının Yemen'den yapılmış olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Sözcü, fırlatma noktalarına ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini ifade etti.

Saldırıda kullanılan insansız hava araçları ve füzelerin parçaları basın toplantısında sergilenerek bunların İran yapımı olduğu belirtildi.