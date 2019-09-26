Haberler » Dünya » Haber

Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz

Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.

26.09.2019 22:11Abd: suudi arabistan'a patriot bataryası ve radar sistemi göndereceğiz
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a hava savunma sistemleri ve radar sistemleri gönderileceği açıklandı.
Pentagon, Suudi Arabistan'a bir Patriot hava savunma sistemi bataryası, 4 radar sistemi göndereceğini, gerekli olması halinde ise 200 asker ve 2 Patriot, THAAD hava savunma sistemi daha göndereceğini açıkladı.
ABD medyası, Suudi Arabistan'ın, güneyini olası Husi saldırılarından korurken, ABD'nin bu desteği ile kuzeyini de koruma altına alacağını duyurdu.
?ABD'li yetkililer, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırının arkasında İran'ı göstermişti.



Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
00:30 FIFA İran'a kadın taraftarların maç izlemeye gidebildiğini kontrol edecek heyet yolluyor
00:30 Marmara Denizi'nde deprem: İstanbul bir kez daha sallandı
00:18 Danimarka: Dünya'nın en iyi legocularının eserleri bu sergide
00:00 Rapor: Kaza yapan Boeing 737 MAX pilotlarının tepkileri yanlış hesaplandı
23:30 500 bin euro değerinde uyuşturucu hapı 'yanlış adrese' gönderildi
23:22 Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi
23:19 Korkutan istanbul depreminin sesi böyle kaydedildi