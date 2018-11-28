- ABD
, Suudi Arabistan
'a sahip çıktı
WASHINGTON - ABD Senatosu'nun gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayeti oturumundan sonra açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, "Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu" dedi. ABD Senatosu, gazeteci Cemal Kaşıkçı oturumu düzenledi. Oturumun sonunda açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı savunarak, "Suudi Veliaht Prens ülkesini reformist bir istikamete soktu" dedi. Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme emrinin Muhammed Bin Selman
'dan geldiğine dair bir raporun bulunmadığını söyleyen Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin tam olarak aydınlatıldığında Trump
yönetiminin cezai önlemler alacağını belirtti.Senato yasa tasarısı hazırlayacakPompeo, ABD Senatosunun Suudi Arabistan için Kaşıkcı cinayeti ile Yemen
iç savaşı hakkında bir tasarı hazırladığını aktardı.
Muhammed Bin Selman,Cemal Kaşıkçı,Suudi Arabistan,Amerika Birleşik Devletleri
28 Kasım 2018 Çarşamba 23:43