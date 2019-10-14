Haberler » Güncel » ABD televizyonu silah tanıtımını 'harekatta bombalama' diye çarpıttı

ABD televizyonu silah tanıtımını "harekatta bombalama" diye çarpıttı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında...

14.10.2019 17:57
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, ABD'li haber kanalı ABC, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayımladı.
Barış Pınarı Harekatı'nın ilerlemesiyle başka olaylarda ve zamanlarda çekilmiş fotoğraf ve videoları, manipülasyon, dezenformasyon için kullanma çabaları aynı şekilde devam ediyor.
Son olarak, Amerikan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı video görüntülerini, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etti.
Alt bantta "Suriye'de kıyım" yazılı haberi aktaran sunucu, "Burada yer alan görüntülerde, Türk ordusunun Suriye'nin bir sınır kasabasında Kürt sivilleri bombaladığı görülüyor. Türkiye'nin desteklediği savaşçıların, Amerikan müttefiki olarak DEAŞ'a karşı savaşan Kürtlere karşı korkunç zulüm uyguladığına ilişkin haberler geliyor." ifadesini kullandı.
Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleşen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği anlaşıldı. Televizyon kanalının görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşıldı.
ABD televizyonu silah tanıtımını

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:06 Afşin'de Barış Pınarı Harekatına destek
18:06 Esad yönetiminin terör örgütü YPG ile yaptığı anlaşmanın detayları belli oldu
18:01 Yazar Nurdan Damla: "Batı klasiklerini ezbere bilip, Hazreti Hatice'nin unutulmasıdır sancımız"
18:05 Sınırda yakalanan fetö şüphelisi ile kılavuzluk yapan kişi tutuklandı
18:05 Ankara Valisi Şahin'den Çubuk'a ziyaret
18:05 Zeugma Antik Kenti Kazı Başkanı Görkay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
18:05 Edirne sınırında FETÖ operasyonu
14.10.2019 18:07:44