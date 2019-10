ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Afganistan'da

ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Afganistan 'ın başkenti Kabil 'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Pelosi ve beraberindeki heyet, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile İcra Kurulu Başkanlığında görüştü.Görüşmede Abdullah, ABD'nin ülkesine yaptığı yardımlar için teşekkür ederek bundan sonra da desteklerini beklediklerini söyledi.Afganistan halkının güvenlik tehdidine rağmen cumhurbaşkanı seçimine katılarak oylarını kullandığını ifade eden Abdullah, şu an da seçim sonuçlarını beklediklerini belirtti.Abdullah, Afganistan halkı için barışın her şeyden önemli olduğunu ve barışın tesisi için her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Pelosi de ABD'nin stratejik ortağı olan Afganistan'a desteğinin süreceğini vurguladı.Afganistan'ın tekrar terör yuvasına dönmesini istemediklerini dile getiren Pelosi, bu nedenle ülkede yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerinin altını çizdi.Pelosi, "Bizler, Afganların ev sahipliğinde barışın tesisini, güvenliğin sağlanmasını, ülke ekonomisinin kalkınmasını ve Afgan halkının huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz." dedi.