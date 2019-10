ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den hükümete Bağdadi çağrısı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin Suriye 'de öldürülmesi ile ilgili hükümet kanadına kendilerine bir brifing verilmesi çağrısında bulundu.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürülmesi ile ilgili Washington'da sızıntı var şeklindeki açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'ı şov yapmakla suçladı. Bağdadi'nin ölmesinin ordunun ve istihbarat uzmanlarının kahramanlık, özveri ve yeteneklerini ortaya koyduğunu belirten Pelosi, ancak bunun DEAŞ'ın tamamen bittiği anlamına gelmediğini ifade etti. Pelosi, "DEAŞ militanları Suriye'de cezaevlerinde belirsiz koşullar altında kalıyor. Bölgedeki ve dünyadaki sayısız DEAŞ militanı etkilerini ve terör eylemlerini sürdürmeye devam ediyor" dedi. Temsilciler meclisinin bölgedeki genel stratejisine ilişkin olarak bu operasyon hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini söyleyen Pelosi, "Askeri müttefiklerimiz Washington'dan daha güçlü, akıllı ve stratejik bir liderliği hak ediyor" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Washington'daki sızıntı" nedeniyle, operasyondan Demokratları haberdar etmediklerini söylemesi iç siyasette şiddetli tartışılmalara neden oldu. Kongre'deki üst düzey Demokratlar, askeri yetkililerden operasyonlar ile ilgili brifing verilmesi yönünde talepte bulunacaklarını açıkladı. Demokratlar, Trump'ın Washington'nun sızıntı var şeklindeki açıklamalarının siyasetin üslubuna uygun olmadığını ifade etti. Demokrat Parti New Yok Senatör'ü Charles Schumer yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminin Suriye'de gerçekleşen operasyon hakkında ve idarenin kaçan DEAŞ mahkumlarıyla başa çıkma planına ilişkin brifing almayı dört gözle beklediklerini belirterek, Bağdadi'nin ölümünün ABD güvenliği için büyük bir zafer olduğunu söyledi.ABD BAŞKAN YARDIMCI PENCE'DEN AÇIKLAMAABD Başkan Yardımcı Mike Pence bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyindeki bir operasyon da öldürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için harika bir gün olduğunu ve sonucun Trump'ın "kararlılığının" bir kanıtı olduğunu söyledi. Trump'ın Pelosi'ye operasyon hakkında neden bilgi vermediğini de açıklayan Pence, Trump'ın Pelosi'ye güvenmediği için gelişmeleri söylemediğini, operasyon bilgisinin Amerikan kuvvetlerinin güvenliğini ve misyonun başarısını sağlamak için mümkün olduğunca az insanla paylaşıldığını belirtti. Bağdadi'nin ölümü ile ilgili Pence, "Bu terör örgütünün etkinliği üzerinde çözülebilir bir etkisinin olacağına inanıyoruz. Ancak vazgeçmeyeceğiz. Kavgayı durduramayacağız ve mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.Pence, Trump'ın operasyonla ilgili an ve an bilgilendirildiğini ve istihbarat sağlandığını belirterek, "Bölgedeki Kürt kuvvetlerine ihanet suçlamasıyla ilgili ise Suriye'nin kuzeyinden ABD birliklerini çıkarma kararını da savundu.(Hasan Çelik/İHA)