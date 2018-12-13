ABD Temsilciler Meclisi, Kuzey Akım 2 Nedeniyle Yaptırım Uygulanmasını Onayladı

ABD
Temsilciler Meclisi, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı nedeniyle çeşitli kurum, kuruluş ve şahıslara yaptırım uygulanmasını öngören kararı kabul etti.
Projenin Rusya
'nın Avrupa
enerji tedariki üzerindeki kontrolünün artmasına yol açacağı belirtilen karar metninde, Kuzey Akım 2 nedeniyle yaptırım uygulanması onaylandı.
ABD Başkanı Donald Trump
'a Rusya'dan gaz tedarikini çeşitlendirerek ve azaltarak Avrupa'nın enerji güvenliğini destekleme çağrısı da yapıldı.
Kuzey Akım 2 projesi, yıllık kapasitesi toplam 55 milyar metreküp olan iki kollu hattın, Rusya'dan Almanya
'ya Baltık Denizi
'nin altından döşenmesini öngörüyor.
Hat Rusya, Finlandiya
, İsveç
, Danimarka
'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Projeyi gerçekleştiren Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.
Temsilciler Meclisi'nin kararını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, ABD'nin tüm kabul edilemez yöntemlere başvurarak Kuzey Akım 2'nin inşasını engellemeye çalıştığını belirtti.
Peskov, söz konusu kabul edilemez yöntemlerle haksız rekabeti kamufle eden ABD'nin tamamen ticari bir projeyi engellemeye çalıştığının altını çizdi.
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Rusya Federasyonu,Amerika Birleşik Devletleri
13 Aralık 2018 Perşembe 09:08