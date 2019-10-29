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Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında ABD'den skandal hamle! Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı tasarısını onayladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı yıl dönümünde ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, skandal bir karar imza attı. Sözde Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan tasarı, ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak.

29.10.2019 08:37

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümünde ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nden küstah sözde Ermeni Soykırımı hamlesi geldi. Sözde Ermeni soykırımını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.

ABD POLİTİKASI OLARAK TEŞVİK EDİLDİĞİ KAYDEDİLDİ

Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni Soykırımı'na ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.

Cumhuriyetimizin 96'ncı yılında ABD'den skandal hamle! Temsilciler Meclisi, sözde Ermeni Soykırımı tasarısını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel


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