Haberler » Güncel » ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi

ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.

17.10.2019 00:28ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi
ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'ya karşı devam eden "Barış Pınarı Harekatı" dolayısıyla Beyaz Saray'ın "bölgeden çekilme" kararına tepki amacıyla sunulan karar tasarısını onayladı.
Temsilciler Meclisi Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Vekil Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul tarafından sunulan tasarı 60'a karşı 354 oyla Meclisten geçti. Tasarıya "hayır" oyu veren 60 vekilin de Cumhuriyetçi Parti üyesi olduğu belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri harekata yönelik çekilme kararının eleştirildiği tasarıda ayrıca Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik operasyonu durdurma çağrısı yapıldı.
Oylama sonrası tasarıya ilişkin açıklamada bulunan Engel, "Bugün göz önünde bulundurduğumuz bu tasarı, Trump'ın Suriye'deki politikasını her iki parti olarak reddeden açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:03 Adıyaman'da eve av tüfeği ile ateş açıldı
01:02 AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
01:01 Hamburg Havalimanı uçuşlara tekrar açıldı
00:55 Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
00:53 Anadolu DMU Milli Tren Seti Uşak'ta test sürüşüne başladı
00:51 Cebinde açılan bıçakla bacağından yaralandı
00:48 Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
17.10.2019 01:05:38