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ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

ABD ordusu, Somali'de 90 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının sorumlusu olduğu düşünülen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

30.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:46 ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu
ABD ordusu, 'de 90 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının sorumlusu olduğu düşünülen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. ABD, saldırıda 4 Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü açıkladı.

ABD ordusu, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen 90 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlusu olduğu tahmin edilen Eş-Şebab örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, "Somali hükümeti ile koordinasyon içinde, ABD Afrika Komutanlığı 29 Aralık'ta, Eş-Şebab'a yönelik iki noktada ayrı ayrı üç hava saldırısı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda 4 Eş-Şebab militanının öldürüldüğü belirtildi.

Cumartesi günü Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si Türk 90 kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısını henüz üstlenen olmazken, Somalili yetkililer saldırının Eş-Şebab örgütü tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyor.

Öte yandan Eş-Şebab örgütünün Somali'de sık sık bomba yüklü araçlarla saldırılar gerçekleştirdiği öğrenildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Somali, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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