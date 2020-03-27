Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi

Dünyada en çok yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan ABD, ülkede yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı Asya ve Avrupa ülkelerinden kendilerine el dezenfekte, respirator ve ventilator yardımında bulunmalarını istedi. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar bin 304 kişi hayatını kaybetti.

27.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:47

Dünyada en çok koranavirüsü vakasının yaşandığı ülke olan Amerika, ülkede yaşanan tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı Asya ve Avrupa ülkelerinden kendilerine el dezenfekte, respirator ve ventilator yardımında bulunmalarını veya satmalarını istedi.

GÜNEY KORE'DEN YARDIM TALEP ETTİ

Amerikan haber kanalı CNN, ABD'nin diğer ülkelerden istediği tıbbi malzeme listesine ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel olarak Güney Kore Başkanı Moon Jae-in'i arayarak kendilerine test kiti ve diğer tıbbi malzemeler verip veremeyeceğini sordu. Güney Kore Başkanlık yetkilileri de Trump'ın acil bir şekilde Moon'u arayarak yardım talep ettiğini doğruladı.

ABD'YE YARDIM EDEBİLECEK ÜLKELERİN LİSTESİ HAZIRLANDI

Beyaz Saray'da görev yapan üçüncü kademe diplomat olan David Hale'de Amerika'ya yardım edebilecek ülkelerin listesini hazırlattığı belirtildi.

"ASLA BAŞKA ÜLKELERE BAĞLI KALMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamada, virüs ile mücadelede asla başka ülkelere bağlı kalmayacaklarını ve asla talep eden bir ülke olmayacaklarını söylemişti.

SALGININ YENİ MERKEZ ÜSSÜ OLDU

Öte yandan, ABD'de yeni tip koronavirüs vakaları toplamda 85 bin 755'e yükseldi. ABD, bu sayıyla koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü haline geldi. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı ise bin 304'e yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Avrupa, Asya, Dünya

İlgili Haberler

ABD, koronavirüs vakalarında Çin’i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü olduABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
İngiltere Başbakanı’nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın ardından Sağlık Bakanı da koronaya yakalandı
Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Dünya Haberleri

16:46: Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşı dolandıran 2 şüpheli tutuklandı - Haberler 16:44: İşte Anadolu insanı: "Sizde yanlış olmaz" - Haberler 16:44: CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Siyasi suçlar infaz düzenlemesi kapsamı dışında bırakılmamalı" - Haberler 16:44: Korona virüse iyi geldiği iddia edildi, 10 yılda satamadığı sumağı 2 günde tüketti - Haberler 16:43: Koronavirüsün çaresi sıtma ilacı dedi, ölümle tehdit edildi - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:56: Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı