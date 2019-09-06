Haberler» Güncel» Haber

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

06.09.2019 13:44 ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye'de
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. ABD'li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina'dan İstanbul'a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP terminalinden çıkış yaparak konvoy halinde havalimanından ayrıldı.

Ziyaretinin ilk 3 gününü İstanbul'da başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle geçirmesi beklenen Ross, pazar günü de tarihi yerleri ziyaret edecek. 9 Eylül'de Ankara'ya geçmesi planlanan Ross'un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Wilbur Ross, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:18   "Belediyede gizli, kapalı hiç bir şey olmayacak"
15:17   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; gözaltına alınırken linç edilmek istenildi
15:16   Ahmet Davutoğlu'ndan HDP önündeki annelere telefon
15:15   Malkara'da otluk yangını; 10 dönüm alan zarar gördü
15:14   Süper Loto'da şans bu kez Malatya'ya güldü
15:14   Binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
15:13   Tunceli'de pompalı tüfekle dehşet saçtı; linç edilmek istendi