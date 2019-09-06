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- ABD Ticaret Bakanı Wİlbur Ross Türkiye'de

- ABD Ticaret Bakanı Wİlbur Ross Türkiye'deİSTANBUL - Amerika Birleşik Devleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

06.09.2019 15:44
- ABD Ticaret Bakanı Wİlbur Ross Türkiye'de
İSTANBUL - Amerika Birleşik Devleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylemişti. ABD'li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina'dan İstanbul'a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP terminalinden çıkış yaparak konvoy halinde havalimanından ayrıldı.
Ziyaretinin ilk 3 gününü İstanbul'da başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle geçirmesi beklenen Ross Pazar günü de tarihi yerleri ziyaret edecek. 9 Eylül'de Ankara'ya geçmesi planlanan Ross'un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcanile de görüşmesi bekleniyor.
- ABD Ticaret Bakanı Wİlbur Ross Türkiye'de

Amerika Birleşik Devletleri, Wilbur Ross, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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