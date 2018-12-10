Rus uzmanlar, ABD
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sandra Oudkirk'in, Türkiye
'nin ABD'den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "ABD, Türk Akımı'na karşı mı değil mi bunun artık hiçbir önemi yok" dedi.
Türkiye'nin kesin olarak LNG alma eğiliminde olduğunu iddia eden Oudkirk, Türk Akımı'nın Ukrayna
ve Avrupa
'nın güvenliği için bir tehdit olması nedeniyle bu projeye olumsuz bakmaya devam ettiklerini kaydetti.
'AMERİKAN LNG'NİN FİYATI GAZPROM'UNKİNDEN DAHA YÜKSEK OLACAĞI KESİN' Rusya
Ulusal Enerji Güvenliği uzmanı ve Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi öğretim görevlisi Stanislav Mitrahoviç, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"LNG'nin alınması durumunda, fiyatının Gazprom
'la yapılan anlaşmada öngörülenden daha yüksek olacağını anlamak lazım. Öyle olmasaydı Türkiye çoktan kendi terminaller için küresel pazardan LNG alırdı zaten. Ayrıca eğer Türkiye, enerji dengesindeki LNG payını artırmak istiyorsa o zaman bunun için yeni terminaller ve altyapı inşa etmesi gerekecek. Bu da doğal olarak oldukça büyük ek yatırımlar demek. Bu yatırımlar, Rusya'dan doğalgaz alımına devam edilerek kaçınılabilecek maliyetlerle kıyaslanamaz. Bu yüzden Türkiye'nin büyük hacimlerde LNG'ye geçmeyecek. Evet, Türkiye'de LNG tüketimi artabilir ama büyük oranda değil".
Gazprom gibi şirketlerin, rekabetin yükseldiğini görünce fiyat formülünü alıcının lehine düzeltebileceğini kaydeden Mitrahoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fiyat düşürme anlamında büyük bir ihtiyat payına sahibiz. Amerikan gazının Rus gazından daha ucuz olabileceği bir durumu düşünmek bile mümkün değil. Amerikalıların politik olarak Türkiye'ye baskı yapabileceği başka bir konu. Ama halihazırda Türkiye ve ABD arasında gerilim var ve bu bağlamda Türkiye'nin politik sebeplerden dolayı daha pahalı Amerikan LNG'yi alması ihtimali çok düşük. Türkiye için rahat olan Rusya'dan gaz almaktır, üstelik Türk Akımı doğrudan Rusya ve Türkiye'yi bağlıyor, arabulucu yok, yani daha güvenli. Bu koşullarda Türkiye'nin Amerikan LNG lehine Rusya'yla işbirliğinden vazgeçme kararı alacağını düşünmüyorum".
'TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ SORUN FİYATLANDIRMA'
Rusya Enerji Kalkınma Vakfı Direktörü Sergey Penkin de Sputnik'e açıklamasında bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
"En önemli sorun, fiyatlandırma sorunudur. Eğer LNG fiyatı, Türkiye'nin boru hatları üzerinden aldığı gazdan daha ucun olacaksa Amerikan LNG'ni alabilirler. Türkiye, tükettiğinden çok daha fazla gaz alabilecek altyapıya sahip. Türk Akımı'nın yapımı, Türkiye'nin bölgenin doğalgaz hub'ı konumunu daha da güçlendirme fırsatını veriyor. Türkiye'nin LNG terminalleri de var. Bu terminaller yaklaşık 6 milyon ton kapasitesinde. Bu noktada ülkenin önemi yok, sadece ABD'den alınacak diye bir şart yok. Eğer Türkiye fiyatı uygun görürse istediği ülkeden alabilir bu LNG'yi".
'ABD'NİN TÜRK AKIMI'NA KARŞI OLMASININ ARTIK HİÇBİR ÖNEMİ YOK'
ABD'nin Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine karşı olduğu açıklamasını değerlendiren Penkin, "Türk Akımı yapımının yarısını geride bıraktı, deniz kısmı tamamlandı, kara kısmının yapımına başlandı. Hayata geçirilmesi veya geçirilmemesi konuşulmuyor, zamanında mı erken mi teslim edileceği konuşuluyor. Yani ABD, Türk Akımı'na karşı mı değil mi bunun artık hiçbir önemi yok" dedi.
'LNG GENELDE BORU HATTI GAZINA GÖRE DAHA PAHALI'
Amerikan LNG'nin fiyatlandırma formülünün oluşma konusuna da değinen Mitrahoviç, "Amerikan borsası Henry Hub'daki gaz fiyatı dikkati alınıyor, ardından sıvılaştırma, tankerlere yükleme, ulaştırma, regazifikasyon ve diğer maliyetler hesaplanıyor. Formülün ilk bileşeni olan Henry Hub fiyatı değişebiliyor. Son birkaç haftadır Henry Hub fiyatı en az yüzde 10 oranda arttı. Çünkü soğuklar geldi, gaz yeterli gelmiyor. Soğuklar bitince fiyat yine düşebilir. Böylelikle anlaşmadaki gaz fiyatının nasıl olacağını kesin olarak söyleyemezsiniz, çünkü bileşenleri sürekli değişen formüle göre hesaplanıyor. Ancak genel olarak LNG, boru hattı gazına göre çok daha pahalı oluyor" ifadelerini kullandı.
The post "ABD, Türk Akımı'na karşı mı değil mi bunun artık hiçbir önemi yok"
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Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:48