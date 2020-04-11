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ABD Türk toplumu içindeki ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere gıda yardımı

NEW ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk toplumu içinde zor durumda kalan öğrenci ve ailelere gıda ve erzak yardımı yapıldı.

11.04.2020 01:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:56
ABD Türk toplumu içindeki ihtiyaç sahibi öğrenci ve ailelere gıda yardımı
NEW ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk toplumu içinde zor durumda kalan öğrenci ve ailelere gıda ve erzak yardımı yapıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliği ile organize edilen yardım kampanyasında New York ve New Jersey bölgesinde bulunan 100 aileye yardım paketi dağıtıldı.
TASC Başkan Yardımcısı İsrafil Demir, içinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan ve en az 4 kişilik bir aileyi bir ay yetecek şekilde hazırlanan 60 paketi Paterson, Clifton ve güney New Jersey'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Demir, dağıtımda ağırlıklı olarak ihtiyacı olan Türk öğrencilerin gözetildiğini kaydederek "Yaptığımız alan çalışmasında özellikle kendi imkanları ile okuyan öğrencilerin 'evde kal' talimatı gereği çalışamadığını ve ekonomik olarak zorlandığını gördük." diye konuştu.
TASC Brooklyn ve Queens temsilcisi Nevzat Tuncel de kendi bölgelerinde bulunan ihtiyaç sahibi Türk öğrenci ve ailelere 40 paket dağıttıklarını belirterek "Kendi imkanları ile çalışıp okuyan öğrenciler bu salgında ekonomik olarak çok etkilendiler. Bunlara ulaşıp yardım etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
TASC yetkilileri, yarın 200 paket daha yardım dağıtacaklarını aktararak ihtiyacı olan veya bağış yaparak katkı sağlamak isteyen Türk toplumu üyelerinin TASC internet sitesi üzerinden kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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