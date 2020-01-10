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ABD, TürkAkım'ın Bulgaristan kısmına karşı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım'ın Bulgaristan güzergahına karşı olduğunu söyledi.

10.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:50ABD, TürkAkım'ın Bulgaristan kısmına karşı
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım'ın güzergahına karşı olduğunu söyledi.

Bulgar devlet radyosuna açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD'nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu 'ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım'ın ikinci aşamasına karşı olduğunu belirtti. Söz konusu hattı Rusya'nın jeostratejik projesi olarak gördüklerini belirten Hale, "Moskova, enerji kaynaklarını Avrupa'yı bölme ve nüfuz için siyasi enstrüman olarak kullanıyor. Kuzey Akım ile TürkAkım'ın ikinci hattı problem oluşturuyor. Çünkü Avrupa için tedarikin çeşitlendirilmesine katkı sağlamıyor" dedi.

Söz konusu doğal gaz hatlarının Ukrayna'yı devre dışı bıraktıklarını belirten Hale, bu durumun da ülkeyi istikrarsızlaştırdığını savundu. - SOFYA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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