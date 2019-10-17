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ABD-Türkiye anlaştı: Şam yönetimi; Suriye'de Kürdistan istemiyoruz, SDG; anlaşmayı kabul ediyoruz

Suriye Demokratik Güçleri komutanlarından Mazlum Kobani, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı kabul ettiklerini ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu. Türkiye'nin amacına ulaşamayacağını öne süren Kobani ayrıca anlaşmanın Resulayn ve Telabyad arasındaki alanı kapsadığ

17.10.2019 23:27ABD-Türkiye anlaştı: Şam yönetimi; Suriye'de Kürdistan istemiyoruz, SDG; anlaşmayı kabul ediyoruz
Suriye Demokratik Güçleri komutanlarından Mazlum Kobani, Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmayı kabul ettiklerini ve başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını duyurdu. Türkiye'nin amacına ulaşamayacağını öne süren Kobani ayrıca anlaşmanın Resulayn ve Telabyad arasındaki alanı kapsadığını kaydetti.

Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Üyesi Aldar Halil ise "Ateşkesi kabul ediyoruz ancak eğer saldırıya uğrarsak kendimizi savunuruz" diye konuştu. El Arabiya televizyonuna konuşan Kürt siyasetçi, Erdoğan Suriye'de 32 kilometrelik bir alanı ele geçirmek istiyor, daha önce de ifade ettiğimiz gibi buna karşı çıkıyoruz" dedi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kobani, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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