ABD, Türkiye'den gelen göç konusunda Yunanistan'a destek oldu: Sınırını koruma hakkını tanıyoruz

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği saldırılar sonucunda 34 askerimiz şehit düşerken, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik kurulu toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıların açılması kararı da güvenlik kurulunda alınan kararlar arasında yer buldu.

Türkiye'nin bu kararı sonrası on binlerce mülteci sınır bölgelerine akın etti ve 100 bini aşkın mülteci geçiş yaptı. Yunanistan ve Bulgaristan bu gelişmeler doğrultusunda tedbirlerini arttırdı. ABD'den de Yunanistan'a destek geldi.

"YUNANİSTAN'IN HAKLARINI TANIYORUZ"

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce versiyonu Ekathimerini, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin açıklamalarına yer verdi. Haberde ismini açıklamayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin Hellas Journal isimli Yunanca yayın yapan medya kuruluşuna konuştuğu belirtilirken yetkili, "ABD, Yunanistan'ın kendi sınırlarını koruma hakkını tanıyor. Yaşananların farkındayız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

ANKARA VE ATİNA'YA İTİDAL ÇAĞRISI

İsmini açıklamayan yetkili, hem Atina hem de Ankara'ya itidal çağrısında bulunurken, "Uluslararası kanunlar altında, uluslararası insan hakları kanunları ve uluslararası mülteci yasaları altında taraflar çalışmalarına devam etmeli" ifadesini kullandı.