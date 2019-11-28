ABD-Türkiye İlişkileri Ekseninde Fiyatlanıyor…

S400 konusunda Türkiye tarafından gelen açıklamalar ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerin yeniden su yüzüne çıkmasına sebep oldu. Gün içerisinde karışık bir görünüm sergileyen endeks işlem gününü yüzde 0.13 değer kaybıyla 105,844 puandan tamamladı. Yurt içinde Ekonomi Güven Endeksi piyasaların radarında olacakken, ABD piyasaları Şükran Günü nedeni ile kapalı olacak.

USDTRY... TL Dolar Karşısındaki Değer Kaybını Genişletti… Hafta başında S400 testlerinin başlamasıyla birlikte baskı altında kalan TL varlıklar, jeopolitik risklerdeki yükselişle birlikte 5.78 seviyelerini test etti. ABD-Türkiye ilişkileri eksenindeki gelişmelere yönelik belirsizlikler ve Merkez Bankasından faiz indirimi beklentileri ile birlikte TL Dolar karşındaki değer kaybını dördüncü güne taşıdı. 3.çeyrek GSYİH ve dayanıklı mal siparişleri verileri ile güçlü konumunu teyit eden Dolar TL karşısında yükselişini sürdürdü. TL, haftalık bazda Brezilya Real'inden sonra Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

EURTRY... TL Euro Karşısında Karışık Bir Görünüm Sergiledi… Haftanın üçüncü işlem gününde TL Euro karşısında karmaşık bir görünüm sergiledi. ABD-Türkiye ilişkileri ekseninde fiyatlanan kur, kayıp alanını genişletiyor.

EURUSD… ABD'den Gelen Olumlu Verilerle Gerilemeyi Sürdürdü… Dün piyasalar ABD'deki yoğun veri gündemini takip etti. ABD 3.çeyrek GSYİH verisi üçüncü okumada beklentilerin üzerinde gelerek yüzde 2.1 olarak açıklandı. Dayanıklı mal siparişleri ise Ekim ayında daralma beklentilerine rağmen yüzde 0.6 artış göstererek ekonomide toparlanma endişeleri üzerine su serpti. İşsizlik haklarından yararlanma başvurularının ise beklentilerden az gelmesi işgücü piyasasındaki güçlü konumu teyit etmesi açısından önemliydi. ABD'de Şükran Günü öncesinde piyasalar ABD'den gelen olumlu makroekonomik verilerle moral buldu. FED, ABD iş piyasasının nabzını ölçen Bej Kitap raporunu yayınladı. Ücret artışı ve imalat çoğu bölgede artış gösterirken, kredi büyümesinin zayıf kaldığının raporlanması dikkat çekti. Parite 1.10'un altını test etti.

XAUUSD… Trump Hong Kong Protestocularına Destek Yasa Tasarısını İmzaladı… ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin yarattığı olumlu hava altının ons fiyatındaki gerilemeye destek sağlıyor. Altının ons fiyatı son 12 günün en düşük seviyesine geriledikten sonra Trump'ın Hong Kong'daki protestocuları destekleyen yasa tasarısını imzalaması ile ons altın sınırlı bir şekilde yükseldi.

GLDGR… Gram Altın Yatay Seyretti… Gram altın, dün dolar kurundaki yükseliş ve altının ons fiyatındaki gerilemeye bağlı bir şekilde yatay bir seyir izleyerek 270 TL seviyesindeki konumunu korudu.

BRENT... ABD Ham Petrol Stokları Verisiyle Birlikte Geriledi… OPEC'in petrolde üretim kısıntılarına devam edeceği beklentileri ve ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı olumlu hava ile birlikte brent petrolün varil fiyatı son iki ayın en yükseğine tırmandı. ABD'de açıklanan ham petrol stok verilerinin beklentilerden fazla gelmesi ile Brent petrolün varil fiyatı sınırlı bir şekilde geriledi.

S&P500... Şükran Günü Öncesinde Rekoru Devam Ettirdi… Beklentilerden iyi gelen 3.çeyrek GSYİH verisi ve dayanıklı mal siparişleri ile moral bulan ABD hisse senedi piyasası düşük işlem hacmine rağmen rekor seviyelerdeki hareketini sürdürdü. S&P500 endeksi yüzde 0.42 artışla 3,152 puana yükseldi.