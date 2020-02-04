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ABD: 'Türkiye'nin İdlib'deki saldırılara karşı meşru savunma eylemlerini' destekliyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, İdlib'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, "Türkiye'nin saldırılara meşru karşılığını" desteklediklerini bildirdi

04.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:38ABD: 'Türkiye'nin İdlib'deki saldırılara karşı meşru savunma eylemlerini' destekliyoruz
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 'de hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyede bulunurken, ' 'nin saldırılara meşru karşılığını' desteklediklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Şam yönetiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de yaşamını yitiren Türk askerleri ve bölgedeki gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor" ifadelerini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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