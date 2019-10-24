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ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz

Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi.

24.10.2019 00:59ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz
Trump'ın yaptırım açıklamasının ardından üst düzey bir Amerikalı yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'leri konuşlandırmamasını umduklarını söyledi. Yetkili "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımların kaldırıldığına yönelik açıklamasının ardından, üst düzey bir Trump hükümeti yetkilisinden de Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldi.

Çarşamba günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yetkili, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini konuşlandırmayacağını umduklarını söyledi.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen yetkili, Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına ilişkin, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı anlaşmalar bağlamında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Etnik temizliğe dair bir kanıt yok"

ABD'li yetkili ayrıca Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını da yalanladı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda "etnik temizlik" icra ettiğine ilişkin herhangi bir kanıt mevcut olmadığını ifade eden yetkili, Türkiye'nin kendilerine böyle bir şeyin gelecekte de yaşanmayacağına dair güvence verdiğini kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ellerinde Türkiye'nin bölgede "etnik temizlik" yaptığına ilişkin kanıtlar olduğunu savunmuştu.

Reuters/ BÜ,ET

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya, S 400, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

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