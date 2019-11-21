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ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

Türkiye'nin S-400 resti sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini iyileştirmesi için S-400'lerden kurtulması gerektiğini söyledi. Açıklamada ayrıca Türkiye'ye hala ABD yaptırımlarının uygulanabileceği de belirtildi

21.11.2019 22:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 22:29

Amerikan Dışişleri'nden bir yetkiliye dayandırılan haberde, ABD ile arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için Türkiye'nin S-400'leri yok etmesi, iade etmesi ya da bir şekilde S-400'lerden kurtulması gerektiği belirtildi.

Gazetecilere verilen brifingte Türkiye'ye hala ABD yaptırımlarının uygulanabileceği de belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı: "CAATSA kapsamında yaptırım hala mümkün. Yaptırımların mutlak bir takvimi yok. Çin'e Rusya'dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanması dokuz ay sürdü."

AKAR, "S-400'LER ÇALIŞACAK" DEMİŞTİ

ABD'li yetkilinin açıklamaları öncasi S-400'lerle ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz. Bunlar tamamlandığı zaman planlandığımız faaliyet neyse bunu uygulayacağız. Bu işin şakası yok Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığından şüpheniz olmasın. S-400'de dost düşman tanıma sistemi olacak ve bir sorun yaşanmayacak. S-400'lerin birinci filo 2 batarya intikal etti. Şu anda TSK personelinin eğitimi ve kurulum aşaması gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

NATO savunma sistemine zarar verdiği ifade edilen S-400'ler Türkiye ile ABD arasında derin bir krize neden olmuştu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilen ABD ziyaretinde S-400'ler konusunda ortak toplantılar yapılması konusunda anlaşıldığı ifade edilmişti.

Türkiye'nin ABD ile ortak yürüttüğü F-35 savaş uçağı projesi, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasından sonra iki ülke arasında krize neden olmuştu. ABD'li yetkililer Türkiye'nin milyarlarca dolar ödediği F-35 savaş uçağı projesinden çıkartıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok

ABD: Türkiye S-400'lerden kurtulmalı, yaptırımlar hala masada

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, S 400, TSK, Dünya, Ekonomi, Güncel


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