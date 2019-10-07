Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi

Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD'nin desteklemeyeceğini ve ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiği açıklandı.

Reuters, ABD'nin desteklediği ve omurgasını terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne dayandırarak ABD güçlerinin Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildiğini duyurdu.

"ABD SUNDUĞU ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİ"

SDG mensupları Reuters'a yaptığı açıklamada, "ABD sunduğu şartları yerine getirmedi ve Türkiye ile sınır bölgesindeki askerlerini geri çekti." dedi.

ÇEKİLECEKLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Beyaz Saray, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir harekat düzenleyeceğini ve ABD güçlerinin bölgeden çekileceğini açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

DOĞRUDAN BU BÖLGELERDE OLMAYACAK

Açıklamada, DEAŞ'ı yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı vurgulandı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan DEAŞ mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak." denildi.