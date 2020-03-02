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ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek

İdlib gerginliği sonrası Türkiye'nin ABD'den istediği hava desteği talebine olumsuz yanıt geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İdlib'te Türkiye'ye hava desteği vermeyeceklerini söyledi.

02.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:56

'nin ABD'den istediği hava desteği yani ABD uçaklarının kullanılması talebine Pentagon'dan olumsuz yanıt geldi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'nin vilayetinde Türkiye'ye hava desteği sağlamayacaklarını söyledi.

"NATO OLACAKLARA HAZIR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye'deki durumu görüştüğünü teyit eden Esper, olabilecek her şeye NATO'nun hazır olduğunu dile getirdi.

"SINIRLARIN AÇILMASI KARARI TÜRKİYE'YE AİT"

Esper ayrıca Avrupa'ya sınırların açılmasının Türkiye'nin alacağı bir karar olduğunu belirterek konu hakkında detaylı bir yorumda bulunmadı.

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ABD, Türkiye'ye İdlib'te hava desteği vermeyecek

Amerika Birleşik Devletleri, James Mattis, Türkiye, İdlib, Güncel


2.03.2020 21:43:15