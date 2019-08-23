Haberler» Dünya» Haber

ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.

23.08.2019 12:27 ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini bildirdi. Donald Trump yönetiminden yapılan açıklamada, "Türkiye'ye, S-400 sisteminin teslim alınması durumunda en yeni Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" denildi.



Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
12:27   ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
12:23   Prens Harry özel uçakla, Prens William ucuz uçakla uçtu
12:15   Saraybosna Film Festivali: 'Kalbi Ödülü' Türk yönetmen Emin Alper'in oldu
12:15   Boğazı kesilen Emine Bulut'un saldırıya uğradığı ana ilişkin görüntüler yayımlandı
12:10   Filistin'de patlama: 3 yaralı
12:06   Kafası demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
12:02   Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştü