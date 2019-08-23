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ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.

23.08.2019 12:27 ABD, Türkiye'ye Patriot satış teklifini geri çekti
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması üzerine Patriot uçaksavar füzelerini satış teklifini geri çektiğini bildirdi. Donald Trump yönetiminden yapılan açıklamada, "Türkiye'ye, S-400 sisteminin teslim alınması durumunda en yeni Patriot teklifimizin geri çekileceğini sürekli olarak söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" denildi.



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Kaynak: DHA

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