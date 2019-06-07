ABD, Türkiye'ye S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 2 ay süre tanıdığını açıkladı!

ABD basınında yer alan ve Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Washington yönetimi Türkiye'ye Rusya ile imzaladığı S-400 anlaşmasını iptal etmesi için 31 Temmuz'a dek süre tanıdı.

TÜRKİYE'NİN KATILIMINA SON VERİLECEK

ABD basını, "Pentagon Şefi Vekili, NATO müttefikinin Rus hava savunma sisteminde vazgeçmemesi bağlamında, ABD'nin 31 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki katılımına son vereceğini Türk mevkidaşına bildirdi." diye yazdı. Bununla birlikte Shanahan'ın, Türkiye'nin S-400 tutumunu değiştirmesi için zamanı olduğu uyarısında bulunduğu aktarıldı. Shanahan'ın, Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yazdığı mektubunda, S-400 alımının, "Türkiye'yi Rusya'ya aşırı stratejik ve ekonomik bağımlılığa ittiğini ve çok güçlü Türk savunma sanayisinin potansiyelini bozacağını" yazdığı ifade edildi.

"TÜRKİYE YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALIR"

Washington'ın Ankara'ya iki seçenek sunduğu, bu seçenelerin S-400 anlaşmasını Haziran'ın ilk haftasının sonuna dek Rusya ile S-400 anlaşmasını iptal etmesi ya da yaptırımların ve F-35 programının iptal edilmesinin de dahil olduğu uygulamalarla karşı karşıya kalması olduğu belirtildi.