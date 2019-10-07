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ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de operasyon başlatma planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

07.10.2019 19:21ABD: Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de operasyon başlatma planlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi durdurmak için askeri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca ABD'nin söz konusu operasyonu hiçbir koşulda desteklemediği bir kez daha hatırlatıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi de Savunma Bakanı Mark Esper'in ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile konuyla ilgili irtibat halinde olduğunu söyledi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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