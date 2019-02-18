ABD Uçağı Kırım Üzerinde Keşif Yaptı

ABD
Hava Kuvvetlerine ait Boeing
RC-135V keşif uçağı, Kırım
açıklarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Rus basınının havacılık radar gözlem internet sitesi Plane Radar'a dayandırdığı habere göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait keşif uçağı RC-135V, Ukrayna
hava sahası üzerinden gelerek Kırım açıklarında keşif yaptı. Yunanistan
'daki askeri üsten havalanan Amerikan uçağının 3 saat keşif yaptıktan sonra geri döndüğü belirtildi. Rusya
Savunma Bakanlığı, daha önce Washington
'a bu operasyonlarından vazgeçme çağrısı yapmıştı. - MOSKOVA
Boeing,Kırım,Amerika Birleşik Devletleri
Kaynak: İHA