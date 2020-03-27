Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı

Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, gemi içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası'nda karantinaya alındı.

27.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:06
ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı
Pasifik bölgesinde görevde bulunan ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine, gemi içinde görevli 5 bin askerle Guam Adası'nda karantinaya alındı.
Salı günü tespit edilen 3 vakadan sonra gemide Kovid-19 testleri pozitif çıkan asker sayısı, iki günde 30'a yükseldi.
Güney Çin Denizi'nde, Filipin açıklarında seyreden gemi, görevli 5 bin askerle Guam Adası'na demirlenerek karantinaya alındı.
"Testleri pozitif çıkan denizcileri hızlı şekilde izole ettik"
Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Donanma Operasyonları Komutanı Oramiral Mike Gilday, şu ifadeleri kullandı:
"Testler devam ederken, USS Theodore Roosevelt gemisinde yeni Kovid-19 pozitif vakalar tespit edildi. Bu tehdidi oldukça ciddiye alıyoruz ve virüsün gemide daha fazla ilerlememesini sağlamak için testleri pozitif çıkan denizcileri hızlı bir şekilde izole ettik. Şu anda hastanelik durumda olan asker bulunmuyor."
Gilday, önceliği virüs belirtisi gösteren askerlere yönelik olmak üzere, gemideki test sayısını artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Gemideki tüm askerlerin sağlığı için testler devam edecektir. Kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon faaliyeti de devam ediyor." dedi.

Geminin şu anda Guam Adası'nda bulunduğunu belirten Gilday, Pasifik'teki adada bulunan ABD Donanma Hastanesi kaynaklarının da gemiye tıbbı destek sağladığı bilgisini paylaştı.
Gilday, "Gemide yeni vakaların çıkmasını bekliyoruz ve testleri pozitif çıkan askerler, ek değerlendirme ve tedaviler için Guam Donanma Hastanesi'ne kaldırılacak." ifadelerini kullandı.
Pentagon'da vaka sayısı 613'e yükseldi

Diğer taraftan, ABD ordusunda Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısı 309'a yükseldi.
ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan ve testleri pozitif çıkan sivil personel sayısı 134'e, asker aileleri arasındaki vaka sayısı ise 108'e çıktı.
Bakanlığa bağlı sözleşmeli personel arasındaki vaka sayısı 62'de kaldı. Böylece Pentagon'da vaka sayısı 613'e yükselmiş oldu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Guam, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ABD Uçak Gemisi, Guam Adası'nda karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı Haberler
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:56: Nusaybin polisi Türkçe ve Kürtçe "Evde kal" klibi çekti - Haber 19:56: Sağlık Bakanı Koca: "Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının... - Haber 19:54: New York'ta Kovid-19 vakası sayısı, bir günde 7 binden fazla artarak 44 bini geçti - Haber 19:54: Koronavirüs karantina taahhüdünü kabul eden Avrupa'daki tır şoförleri deniz yoluyla yurda dönüyor - Haber 19:53: Yaşlılar "Evde kal" videosu ile çağrıda bulundu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor