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Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta koronavirüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'in korona testi pozitif çıktı.

06.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:26

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta koronavirüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istedikten sonra görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmasının ardından korona testi yaptırdı. Crozier'in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

TRUMP GÖREVDEN ALINMASINI DESTEKLEMİŞTİ

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Crozier'in, koronavirüs salgınıyla ilgili mektubunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınmasını desteklediğini açıklamıştı.

YAZDIĞI MEKTUP SONRASI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bir askerde korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması'na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istemişti. Mektup sonrası görevden alınmıştı.

155 DENİZCİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

BD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt'te görevli 155 denizcinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Pentagon’a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel

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ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
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