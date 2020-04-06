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ABD uçak gemisinin kaptanında da koronavirüs çıktı

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta Corona Virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'in korona testi pozitif çıktı.

06.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:17
ABD uçak gemisinin kaptanında da koronavirüs çıktı

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta Corona Virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istemesinin ardından görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier'in korona testi pozitif çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı'na yazdığı mektupta Corona Virüs karantinasına alınan gemideki personelin karaya çıkarılmasını istedikten sonra görevden alınan Theodore Roosevelt uçak gemisinin kaptanı Yüzbaşı Brett Crozier görevden alınmasının ardından Corona Virüs testi yaptırdı. Crozier'in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına yaptığı açıklamada Crozier'e yapılan Corona Virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Crozier, "Savaşta değiliz, askerlerin ölmesi gerekmiyor. Hemen harekete geçmezsek, en önemli unsurumuz olan denizcilerimizle gerektiği şekilde ilgilenmiyoruz demektir. Hastalığın yayılması devam ediyor ve hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

MEKTUP SONRASI GÖREVDEN ALINDI

ABD Deniz Kuvvetleri Vekili Thomas Modly, Crozier'in mektubunun gereksiz endişe yarattığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, kaptanın mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Mektup her yerdeydi. Bu uygun değil. Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD medyası, 100'den fazla kişinin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Uçak gemisinde 4 bin kişi bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya
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