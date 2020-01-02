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ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

02.01.2020 22:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:36 ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor
'ın başkenti 'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.
ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.
Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.
Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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