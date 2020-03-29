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ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, salgının son durumuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Fauci, mevcut tabloya bakarak ABD'de ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olabileceğini söyledi.

29.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 36 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 700 bini aştı. Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 vaka sayısında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü olan ABD'den çarpıcı bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkesindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil." dedi.

"DAHA ÖNCEKİ SALGINLARDA EN KÖTÜ SENARYO HİÇ YAŞANMADI"

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi de olan Fauci, ABD'de hızla artış gösteren Kovid-19 vakalarına ilişkin CNN kanalına açıklamalarda bulundu.

Yapılan modellemelerde en iyi ve en kötü senaryolara odaklanıldığını ve sonuçların genelde her iki senaryonun ortasında olduğunu belirten Fauci, daha önceki salgınlarda en kötü senaryonun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.

"100 İLA 200 BİN İNSAN ÖLEBİLİR"

Fauci, buna rağmen şu aşamada milyonlarca kişinin salgından etkilenebileceğine vurgu yaparak, "Şu an gördüğümüz tabloya bakarak, ölü sayısının 100 ila 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil" ifadelerini kullandı.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 19 bin 826 artış göstererek 124 bin 686'ya, ölü sayısı da 480 artarak 2 bin 191'e ulaştı.

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ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Güncel

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Amerika Birleşik Devletleri için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir

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