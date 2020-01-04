Haberler » Güncel » ABD ulusal futbol takımı, Katar kampını iptal etti - Haber

ABD ulusal futbol takımı, Katar kampını iptal etti

ABD Futbol Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının Katar'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.

04.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:28 ABD ulusal futbol takımı, Katar kampını iptal etti
ABD Federasyonu, Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler nedeniyle ulusal futbol takımının 'daki kamp programının ertelendiğini açıkladı.
ABD Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Federasyon, bölgede gelişmekte olan durum nedeniyle ulusal takımın planlanan ocak eğitim kampı için Katar'a seyahati ertelemeye karar verdi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Katar yerine alternatif kamp programları üzerinde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:10   Hande Baladın: "Olimpiyatlara giderek herkesi gururlandırmak istiyoruz" - Haber
11:10   Hazine arazilerinin kiralanmasında kadın ve genç girişimlere öncelik - Haber
11:08   Hekimlerin çalışma ortamlarına düzenleme geliyor - Haber
11:08   /fotoğraf/ TEM Otoyolu'ndaki çakarlı silahlı magandalar kamerada - Haber
11:03   Orhangazi Kütüphanesi haftanın 7 günü hizmet verecek - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:13:19