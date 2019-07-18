18.07.2019 16:10
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı'na katılmak üzere Washington'a giden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Dini Özgürlükleri İlerletme Konferansı'na katılmak üzere Washington'a giden Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Görüşmede Özbekistan ve ABD arasındaki ilişkilerin durumu değerlendirdi, geleceği ele alındı. Taraflar, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in 2018'de yapılan Washington ziyareti çerçevesinde Mirziyoyev ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan "Özbekistan ve ABD: Stratejik ortaklıkta yeni dönemin başlaması" başlıklı ortak bildirinin hayata geçirilmesi, her iki ülkenin menfaatlerine uygun olduğunu belirttiler.

Bolton, Özbekistan'ın Afganistan'da barış arayışına dair çabalarının ve bu komşu ülkeyi Orta Asya'ya geniş entegre etme yolundaki çalışmalarının büyük önem taşıdığını kaydetti.

John Bolton, görüşme sonrası "Özbekistan'daki reformları ve bu reformların tüm Orta Asya bölgesine yaptığı olumlu etkiyi alkışlıyoruz" şeklinde açıklamada bulundu. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Politika

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