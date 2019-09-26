ABD Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Maguire, Trump'ın telefon konuşmasıyla ilgili ifade...

ABD Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Joseph Maguire, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukraynalı mevkidaşı Volodymir Zelensky arasında 25 Temmuz'da gerçekleşen telefon görüşmesiyle ilgili İstihbarat Komitesine ifade verdi.



ABD Ulusal İstihbarat Servisi Başkan Vekili Joseph Maguire, ABD Başkanı Trump'ı istihbarat servisine ihbar eden kişinin kimliğini açıklamayı reddederek, ihbarcıya verdiği desteği dile getirdi. Maguire, şikayetin Trump ile yabancı bir lider arasındaki telefon görüşmesi etrafında toplandığını belirterek, şikayetin detaylarını kurul ile paylaşmayacağını söyledi. Bu paylaşımın ancak "yürütme imtiyazına tabi" olabileceği bilgisini veren Maguire, her şeye rağmen, hem Başkan Trump aleyhine şikayette bulunan ihbarcıya, hem de iyi niyetle işini yürüten genel denetmene inandığını söyledi.



Maguire ihbarcı üst düzey yetkililerin siyasi nedenlerle Trump'ın konuşmasının metinlerinin daha gizli bir bilgisayar sisteminde kilit altına aldığını iddia ettiğini aktararak ihbarcının şikayetin ek kısmında düzeltilmiş olarak yer alan bir maddede ise, Zelensky ile yapılan görüşmenin, Ulusal Güvenlik Konseyi İstihbarat Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yönetilen bir başka bilgisayar sistemine taşındığını söylediğini kaydetti. Maguire bu hamleyi "sistemin kötüye kullanılması" olarak yorumlandığını vurgulayarak ihbarcının bu iddialarla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyi ise reddettiğini söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ortaya çıkan bir şikayet Ağustos ayından bu yana Temsilciler Meclisinde tartışma konusu oldu. Demokrat Parti'nin, Trump'ın kendi çıkarları için yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle dava açması ise gerginliği artırdı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA