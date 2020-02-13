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ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.

13.02.2020 23:36 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:25

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "USS Normandy Savaş Gemisi'nde görevli ABD askerleri, 9 Şubat'ta Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesinde deniz güvenlik görevi yaparken uluslararası hukuk çerçevesinde bir dhov teknesine indi ve teknede büyük bir silah zulası tespit etti." ifadesi kullanıldı.

TEKNEDE ÇOK SAYIDA SİLAH BULUNDU

Tekne ile ilgili incelemelerin devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "150 adet Rus Kornet ATGM'lerinin modifiye edilmiş versiyonları olan Dehlavi ATGM tipi tanksavar füzesi, 3 adet yapımı karadan havaya füze, İran yapımı termal görüntü kapasiteli silah kontrol ekranı ve İran yapımı insansız hava ve kara araçları ile çok sayıda İran yapımı gelişmiş silah parçaları ele geçirildi." denildi.

Açıklamada, bu silahların, ABD donanmasına bağlı USS Forrest Sherman Muhrip gemisinin Umman Denizi'nde 25 Kasım'da ele geçirilen silahlarla aynı olduğu belirtildi.

"SİLAHLAR İRAN'DAN GELİYOR"

Silahların halen ABD'nin elinde olduğu ve nihai durumunun değerlendirileceği kaydedilen açıklamada "Bu silahların İran'dan geldiği ve Yemen'deki Husilere gittiği değerlendirildi ki bu da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Husilere silah satılması, aktarılması veya tedarik edilmesini yasaklayan kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesine yer verildi.

Ayrıca tekneye el konulmasına ilişkin görüntüler ve teknedeki silahlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduğunu duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Umman Denizi, İran, Güncel

Kaynak: AA


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