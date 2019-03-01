ABD, Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu

ABD, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.

AÇIKLAMA, DIŞİŞLERİ'NDEN GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in yakalanması için başına 1 milyon dolarlık ödül koyulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hamza bin Ladin'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi veren kişilere 1 milyon dolarlık ödül vaadinde bulunulduğu duyuruldu.

Usame Bin Ladin'in Oğlunun Başına 1 Milyon Dolar Ödül Koydu">

2015'TEN BU YANA ÖRGÜTLENİYORLAR

Hamza bin Ladin'in El Kaide'nin liderlerinden biri olduğu, ABD ve Batılı müttefiklerine yönelik saldırılarda bulunmaları için sosyal medya üzerinden takipçilerine ses ve video aracılığıyla seslenerek Ağustos 2015'ten bu yana örgütlendiklerinin tespit edildiği belirtildi.

BABASININ İNTİKAMINI ALMAK İSTİYOR

Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in 'Mayıs 2011'de ABD güçlerince öldürülen babasının intikamını alma' tehdidinde bulunduğu da vurgulandı. ABD Hamza bin Ladin'i Ocak 2017'den bu yana Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Teröristler Listesi'ne almıştı.

Kaynak: İHA