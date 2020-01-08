ABD üslerinin vurulması sonrası İran'dan ilk açıklama: ABD'ye orantılı şekilde cevap verildi

İran, Irak'taki iki ABD üssünü füzelerle vurdu. General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine yanıt olarak yapıldığı belirtilen saldırıyla ilgili İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir açıklama yaptı.

İNTİKAM ALINDI MESAJI

Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa yaptıklarını belirten Zarif, "Vatandaşlarımız ve üst düzey yetkililerimize yönelik korkakça saldırının düzenlendiği üs hedef alınarak orantılı bir yanıt verildi ve tamamlandı. Çatışmaların tırmanması ya da savaş peşinde değiliz. Ancak her türlü saldırganlığa karşı kendimizi koruyacağız" dedi.

BMGK'YE MEKTUP: SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ

İran yönetimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdiği mektupta, "savaş peşinde olmadıklarını" bildirdi.

İran devlet medyasının haberine göre, Tahran yönetimi Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasının ardından BMGK'ye ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Mektupta, "Savaş peşinde değiliz. Bize karşı yapılacak her türlü askeri maceracılığa karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

Saldırı sonrası kurmaylarıyla bir toplantı yapan Trump'ın, duyurulan ulusa sesleniş konuşmasını yapmayacağı belirtildi. ABD Başkanı, "Her şey iyi! Irak'taki iki askeri üssümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusuna bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım." dedi.